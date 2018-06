Maas wirbt für UN-Blauhelmmission in der Ukraine

Berlin (dpa) - Erstmals nach fast eineinhalb Jahren verhandeln Russland und die Ukraine wieder über die Lösung des Ostukraine-Konflikts. Die Außenminister der Länder trafen sich in Berlin. Außenminister Heiko Maas warb zum Auftakt für eine Blauhelm-Mission in dem Konfliktgebiet. Sie sei in der Lage, den Friedensprozess neu zu beleben, so der SPD-Politiker. Eine UN-Mission könne dafür zu sorgen, dass das, was schon vereinbart worden sei, endlich auch umgesetzt werde. Russland und die Ukraine setzen sich nach mehr als 16 Monaten wieder im sogenannten Normandie-Format an einen Tisch; Deutschland und Frankreich vermitteln dabei.