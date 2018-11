Maas telefonierte wegen Ukraine-Russland-Streit mit Lawrow

Genf (dpa) - Außenminister Heiko Maas hat die Ukraine und Russland aufgerufen, alle Umstände der jüngsten Konfrontation vor der Halbinsel Krim schnellstens aufzuklären. Er habe dazu unter anderem lange mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow telefoniert, sagte Maas am Rand der Afghanistan-Konferenz in Genf. Beide Seiten müssten noch Erklärungen liefern. «Wir wollen nicht, dass die Dinge weiter eskalieren», sagte er. Die russische Küstenwache hatte am Sonntag Schiffe der ukrainischen Marine mit Gewalt an der Durchfahrt der Meerenge von Kertsch gehindert.