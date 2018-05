Maas: Iran-Streit zwischen USA und Europa festgefahren

Washington (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die geschlossene Haltung der Europäer gegen den von den USA eingeschlagenen Weg in der Iran-Politik betont. Europa sei entschlossen, das Atomabkommen mit dem Iran beizubehalten, sagte Maas im Anschluss an ein Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch in Washington. «Ich glaube, dass es in dieser Frage eine große Geschlossenheit in der Europäischen Union gibt.» Der Antrittsbesuch in Washington brachte in dieser Frage keinerlei Annäherung.