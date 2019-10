«Lonely Planet»: Salzburg «beste» Stadt, Bonn in Top Ten

London (dpa) - Salzburg ist im kommenden Jahr für «Lonely Planet» die beste Stadt zum Bereisen, auch Bonn taucht in den Top Ten auf. Im neuen Buch «Lonely Planets Best in Travel 2020» folgen hinter Salzburg, wo das 100-Jahr-Jubiläum der Festspiele ansteht, Washington, Kairo und das irische Galway. Bonn liegt auf Rang fünf. Als Grund für die Kür Bonns nennt «Lonely Planet» die Feierlichkeiten zu Beethovens 250. Geburtstag. Der Reiseführer «Best in Travel» kürt jedes Jahr zehn Top-Städte, -Länder und -Regionen. 2019 hatte bei den Städten Kopenhagen vorne gelegen.