London schickt zwei Kriegsschiffe in die Golfregion

London (dpa) - Angesichts der erhöhten Spannungen nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Luftangriff in Bagdad will Großbritannien zwei Kriegsschiffe in den Persischen Golf schicken. Der Zerstörer «HMS Defender» und die Fregatte «HMS Montrose» sollten Handelsschiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormus schützen, teilte Verteidigungsminister Ben Wallace mit. Nach einem Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Mark Esper rief Wallace alle Seiten dazu auf, eine Eskalation der Lage zu vermeiden.