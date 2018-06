Löw startet Feinschliff mit dem endgültigen WM-Kader

Eppan (dpa) - Nach der Streichung von Leroy Sané, Bernd Leno, Nils Petersen und Jonathan Tah aus dem endgültigen Kader startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Trainingslager in Südtirol mit dem Feinschliff für die Weltmeisterschaft. «Jetzt geht es Richtung Russland und Mexiko», kündigte Joachim Löw in Eppan an. «Wir müssen in einigen Bereichen intensiv arbeiten», sagte der Bundestrainer. Dieser Dienstag beginnt auf der Trainingsanlage mit der Aufstellung der 23 WM-Akteure zum offiziellen Mannschaftsfoto.