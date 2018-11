Leopard tötet Kind in Nepal

Bhanu (dpa) - Ein Leopard hat in Nepal ein vierjähriges Mädchen getötet. Das Kind hatte am Abend vor dem Haus der Familie in einem Dorf in Zentral-Nepal gespielt, als das Tier angriff. Die Vierjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort aber für tot erklärt. Die von der Landwirtschaft lebende Familie des Mädchens wohnt in der Nähe eines Waldes. Weil Wildtiere wegen Abholzung und anderer Eingriffe ihre natürliche Umgebung verlassen, kommen Begegnungen mit Menschen in Nepal immer wieder vor.