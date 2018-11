Leichtflugzeuge stoßen bei Erkelenz zusammen - ein Toter

Erkelenz (dpa) - Beim Zusammenstoß zweier Ultraleichtflugzeuge bei Erkelenz in Nordrhein-Westfalen ist einer der Piloten ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierten die beiden Maschinen am Nachmittag in der Nähe des Flugplatzes. Der andere Pilot wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar.