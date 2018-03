Leichen von Vater und Tochter in Wohnung gefunden

Elzach (dpa) - In einer Wohnung in Elzach in Baden-Württemberg haben Polizisten die Leichen eines Mannes und seiner Tochter gefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatte die 31 Jahre alte Mutter des Kindes Alarm geschlagen, da sie sich Sorgen um die Siebenjährige gemacht hatte. Das Mädchen war nach Angaben der Mutter am Vortag von dem 49 Jahre alten Vater abgeholt, später aber nicht zurückgebracht worden. Die Eltern lebten getrennt. Als die Beamten die Wohnung des Mannes betraten, fanden sie die beiden Leichen. Zur Todesursache wollte die Polizei keine Angaben machen.