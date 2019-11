Lastwagen stürzt in Schlucht: 19 Tote auf den Philippinen

Manila (dpa) - Ein Lastwagen ist im Norden der Philippinen in eine Schlucht gestürzt und hat mindestens 19 Menschen in den Tod gerissen. Weitere 22 Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Unglück ereignete sich auf einer Bergstraße nahe der Stadt Conner in der Provinz Apayao, rund 360 Kilometer nördlich von Manila. Bei den Opfern handele es sich überwiegend um Landwirte, die auf der Ladefläche des Lasters auf dem Heimweg gewesen seien. Nach ersten Ermittlungen versagten bei dem Lastwagen die Bremsen.