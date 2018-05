Kritik an befristeten Jobs bei der Post

Bonn (dpa) - Fast jeder fünfte Brief- und Paketzusteller bei der Deutschen Post soll nach Informationen der «Bild am Sonntag» nur einen befristeten Vertrag haben. Wie die Zeitung unter Berufung auf Konzernunterlagen berichtete, haben etliche davon angeblich weniger als drei Monate Laufzeit. Ein Post-Sprecher sagte der dpa, man gehe «sehr verantwortungsbewusst mit dem Instrument der Befristung» um. Die Chefin der Kommunikationsgewerkschaft DPV, Christina Dahlhaus, äußerte Kritik an «Kettenbefristungen». Mehrere zeitlich begrenzte Verträge hintereinander seien eine «soziale Zumutung».