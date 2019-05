Krise in Österreich: FPÖ will möglicherweise Kurz stürzen

Wien (dpa) - Nach dem Bruch der rechtskonservativen Regierung in Österreich erwägt die rechte FPÖ, sich am Sturz von Kanzler Sebastian Kurz zu beteiligen. «Es wäre ja fast naiv von Kurz anzunehmen, dass wir Freiheitlichen nach dem Misstrauen von Kurz gegen uns kein Misstrauen gegen ihn haben», sagte FPÖ-Politiker Herbert Kickl der Zeitung «Österreich». ÖVP-Chef Kurz hatte gestern die Entlassung Kickls als Innenminister vorgeschlagen. daraufhin kündigten alle FPÖ-Minister ihren Rücktritt aus der Regierung an.