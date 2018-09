Kreuzfahrtschiff losgerissen - Sturm wütet über Irischer See

Clifden (dpa) - Sturm Ali hat in Irland und Großbritannien mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde Chaos und Zerstörung angerichtet. Zwei Menschen starben bei den Unwettern. In Schottland wurde ein Kreuzfahrtschiff von seiner Verankerung losgerissen. In Irland starb eine Frau, die in ihrem Wohnwagen über eine Klippe geweht wurde. In Nordirland erschlug ein Baum einen Mann, ein weiterer Mensch wurde verletzt. Tausende Haushalte waren ohne Strom, umgestürzte Bäume versperrten Straßen. Am Flughafen Dublin wurden 70 Flüge gestrichen.