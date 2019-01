Kretschmer sieht Kohlekompromiss als Chance für Sachsen

Dresden (dpa) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht in den Ergebnissen der Kohlekommission eine Chance für Sachsen. 40 Milliarden Euro für drei Reviere sei eine unglaublich gewaltige Zahl, sagte der CDU-Politiker in Dresden. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau von Straßen und Bahnverbindungen sowie in die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen fließen. Die Kommission hatte sich nach einem Verhandlungsmarathon unter anderem auf einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohlenutzung zur Stromgewinnung bis 2038 geeinigt.