Kretschmann fordert massive Nachbesserungen am Klimapaket

Berlin (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat massive Nachbesserungen am Klimapaket der Bundesregierung gefordert. Kretschmann sagte vor der Abstimmung im Bundesrat, auch das geplante Gesetz zum CO2-Preis im Verkehr und beim Heizen müsse in den Vermittlungsausschuss, weil der Preis bisher nicht ambitioniert genug sei und keine Lenkungswirkung entfalte. Für den Antrag zeichnete sich aber dem Vernehmen nach keine Mehrheit in der Länderkammer ab.