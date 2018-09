Kreise: Brinkhaus kündigt offiziell Kandidatur gegen Kauder an

Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder muss sein Amt Ende des Monats in einer Kampfkandidatur verteidigen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus kündigte in der Klausur der CDU/CSU-Fraktionsspitze seine Kandidatur bei der Wahl am 25. September offiziell an. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Zuvor hatte Kauder, der als enger Vertrauter von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel gilt, nach diesen Informationen erklärt, dass er sich erneut um den Fraktionsvorsitz bewerben werde. Merkel habe Kauder ihre Unterstützung zugesagt.