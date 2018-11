Kramp-Karrenbauer: «viele gute Kandidaten» für CDU-Vorsitz

Berlin (dpa) - Für die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Spitze der CDU sieht die Generalsekretärin und Anwärterin auf das Amt, Annegret Kramp-Karrenbauer, «viele gute Kandidaten». Insgesamt haben bisher nach CDU-Angaben zwölf Parteimitglieder ihre Bewerbung für den Vorsitz angekündigt - neben Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz handelt es sich dabei um weitgehend unbekannte CDU-Mitglieder. Zu ihren Wahlchancen beim Bundesparteitag der CDU in Hamburg im Dezember sagte sie in der ARD: «Im Moment ist es ein offenes Rennen.»