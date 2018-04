Kramp-Karrenbauer: Türkischen Wahlkampf nicht in Deutschland

Berlin (dpa) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich dagegen ausgesprochen, dass der bevorstehende türkische Wahlkampf in Deutschland ausgetragen wird. «Bei anstehenden Wahlen in der Türkei muss der Wahlkampf dort geführt werden», sagte Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presse-Agentur. Sie fügte hinzu: «Wir wollen in unseren Städten keine innertürkischen Konflikte, die unser Zusammenleben belasten.» Der türkische Staatspräsident Erdogan hatte angekündigt, die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen um fast anderthalb Jahre vorzuziehen, auf den 24. Juni 2018.