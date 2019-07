Kramp-Karrenbauer besucht Einsatzführungskommando

Geltow (dpa) - Einen Tag nach ihrer Vereidigung im Bundestag besucht die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam. Von dort werden derzeit zwölf Auslandseinsätze mit rund 3200 Soldaten geleitet. Die größten und wichtigsten sind die in Mali, Afghanistan und im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien und im Irak. Gestern hatte Kramp-Karrenbauer ihren ersten Truppenbesuch bei einem Feldwebel- und Unteroffiziersbataillon im niedersächsischen Celle absolviert.