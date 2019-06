Koalitionsfraktionen wollen Situation in Pflege verbessern

Berlin (dpa) - Die Zustände in der Pflege sollen durch höhere Löhne und weniger Bürokratie verbessert werden. Hinter dieses Ziel der Bundesregierung haben sich auch die Spitzen der Koalitionsfraktionen auf ihrer Klausurtagung gestellt. Das angekündigte Gesetz für bessere Löhne in der Pflege solle so schnell wie möglich ins Kabinett kommen. Zudem sollten elektronische Verordnungen, Abrechnungen und Dokumentationen künftig zum Standard werden. Die Fraktionen wollen außerdem als eines der nächsten Projekte den Ausbau des Mobilfunknetzes vorantreiben.