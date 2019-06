Koalitions-Fraktionsspitzen von Union und SPD reden weiter

Berlin (dpa) - Die Spitzen der Koalitionsfraktionen setzen am Morgen ihre Klausurtagung in Berlin fort. Die Fraktionsvorstände wollen unter anderem über Fragen der Wirtschaft, des Mobilfunkausbaus und der Pflege sprechen, kündigte der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich an. Beim Koalitionsausschuss am Sonntag sollen dann Haushalts- und Zukunftsfragen diskutiert werden. Offen sind die Fraktionsspitzen für den Aufbau einer Infrastrukturgesellschaft zum flächendeckenden Ausbau des Mobilfunks und zum Aufbau eines schnellen 5G-Netzes, wie beim Treffen am Abend bekannt wurde.