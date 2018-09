Knapp ein Drittel der Führungskräfte in Deutschland sind Frauen

Wiesbaden (dpa) - Knapp ein Drittel der Führungskräfte in Deutschland sind Frauen. Im Jahr 2017 lag der Anteil bei 29,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Ihr Anteil an Führungspositionen war damit deutlich geringer als der Anteil der Frauen an allen Erwerbstätigen. Überdurchschnittlich vertreten waren weibliche Führungskräfte nach Angaben der Behörde vom Montag im Bereich Erziehung und Unterricht sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. In diesen Branchen ist auch der Frauenanteil an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen höher.