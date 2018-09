Klimaforscher: «Mangkhut» ist der gefährlichere Sturm

München (dpa) - Der in Südostasien tobende Taifun «Mangkhut» ist nach Einschätzung des Rückversicherers Munich Re weit gefährlicher für die Bevölkerung als Hurrikan «Florence» an der US-Ostküste. «Humanitär ist "Mangkhut" das ernstere Ereignis», sagte Ernst Rauch, Leiter der Klimaforschung des weltgrößten Rückversicherers. «Mangkhut» werde voraussichtlich eine ganz andere Hausnummer sein, «ein so genannter Supertaifun». Der Durchmesser sei wesentlich größer und der Sturm mit wesentlich höheren Windgeschwindigkeiten viel intensiver.