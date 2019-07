Kleinflugzeug in Bruchsal abgestürzt - drei Tote

Bruchsal (dpa) - In Bruchsal in Baden-Württemberg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt und gegen die Fassade eines Baumarktes geprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat es bei dem Absturz drei Tote gegeben. Das Gebäude des Baumarktes wurde vorsorglich geräumt. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar. Auch ob es noch weitere Verletzte gegeben hat, ist noch nicht bekannt. Der Baumarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flugplatz Bruchsal.