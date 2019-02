Anzeige

Teheran (dpa) – Ein Kindermörder ist im Iran öffentlich hingerichtet worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna wurde der Mann in der Kleinstadt Agh-Ghola in der Provinz Golestan gehenkt. Der angeblich auch drogensüchtige Täter hatte im Mai vergangenen Jahres eine Fünfjährige entführt und dann umgebracht. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen und legte ein Geständnis ab, so der Isna-Bericht. Im Iran wird die Todesstrafe unter anderem wegen Mordes, Vergewaltigung, bewaffneten Raubes und Drogenhandels in größerer Zahl verhängt.