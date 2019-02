Kiel wahrt Aufstiegschance - Bochum verpasst Sprung vorwärts

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Nach dem 2:0-Heimsieg über Jahn Regenburg rückten die Norddeutschen auf Rang vier vor. Der Abstand zum Tabellenzweiten 1. FC Köln, dessen Partie in Aue wegen starker Schneefälle am Sonntag abgesagt wurde, beträgt nur noch zwei Punkte. Dagegen verpasste der VfL Bochum mit dem 0:3 beim vom Abstieg bedrohten SV Sandhausen den Sprung in die Spitzengruppe. Tabellenführer ist weiterhin der Hamburger SV.