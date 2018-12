Khashoggi: CIA-Infos stützen mögliche Schuld Bin Salmans

Washington (dpa) - Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat einem US-Medienbericht zufolge mehrere Nachrichten an einen engen Vertrauten geschickt, der das Killerkommando für den Journalisten Jamal Khashoggi gesteuert haben soll. Das berichtete das «Wall Street Journal» am Samstag unter Berufung auf CIA-Dokumente. Konkret gehe es um mindestens elf Nachrichten, die der Kronprinz in den Stunden vor und nach dem Mord an Khashoggi im Oktober an seinen persönlichen Berater Saud al-Kahtani geschickt habe. Ihr Inhalt sei der CIA aber nicht bekannt.