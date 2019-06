Kein Zugverkehr am Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt (dpa) - Wegen Wartungsarbeiten am Hauptbahnhof Erfurt haben Tausende Zugreisende Umleitungen und teils deutlich längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen müssen. Die Sperrung soll noch bis 11.00 Uhr am Sonntagvormittag andauern. Betroffen sind unter anderem ICE-Strecken von Hamburg und Berlin bis nach Nürnberg und München, von Dresden nach Wiesbaden sowie IC-Züge von Köln nach Gera. Auch Regionalzüge sollen bis zum Sonntag den Hauptbahnhof nicht passieren.