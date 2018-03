Kaiserslautern gelingt wichtiger Sieg gegen Union Berlin

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Pfälzer feierten einen 4:3 -Sieg gegen den 1. FC Union Berlin. Durch den vierten Erfolg im sechsten Spiel unter Trainer Michael Frontzeck rücken die Roten Teufel zumindest vorläufig bis auf drei Punkte an den Relegationsplatz heran. Der SV Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Sieg in diesem Jahr den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz vorerst auf einen Punkt verkürzt. Der Erstliga-Absteiger setzte sich am Abend mit 2:0 bei der SG Dynamo Dresden durch.