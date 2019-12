Jogginghosen-Verbot an Schule in Hannover

Hannover (dpa) - Eine Schule in Hannover sagt der Jogginghose den Kampf an: Am privaten Oskar-Kämmer-Gymnasium müssen Schüler im neuen Jahr unter Strafandrohung auf den Schlabber-Look verzichten. Wie die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtete, informierte die Rektorin die Eltern über die Regelung. Bei Verstößen müssten die Kinder und Jugendlichen mit Sanktionen rechnen - wie «den Schulhof saubermachen, Tische in der Mensa wischen oder Ähnliches». Aus Sicht der Schulleitung seien Jogging-Outfits oder auch Leggings «keine angemessene Kleidung» für den Unterricht.