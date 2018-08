Jetzt offiziell: 84 Prozent für Ende der Zeitumstellung

Brüssel (dpa) - Bei der EU-Umfrage zur Zeitumstellung haben sich nach offiziellen Angaben 84 Prozent der Teilnehmer für eine Abschaffung ausgesprochen. In Deutschland lag der Anteil exakt genauso hoch wie im EU-Durchschnitt. Die vorläufigen Zahlen veröffentlichte die EU-Kommission. Zuvor waren bereits inoffiziell Ergebnisse durchgesickert. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will der Mehrheit folgen und die Abschaffung vorschlagen. In der gesamten Europäischen Union hatten sich nach Angaben der Kommission 4,6 Millionen Menschen an der Online-Umfrage beteiligt.