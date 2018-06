Anzeige

Berlin (dpa) - Jedes fünfte Kind zwischen 10 und 17 Jahren fühlt sich in Deutschland auf dem Schulweg durch den Straßenverkehr nicht

sicher. Mädchen fühlen sich dabei noch deutlich öfter unsicher als Jungen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfrage des Politikforschungsinstituts Kantar Public im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerkes zum Tag der Verkehrssicherheit am Samstag. In Dörfern und Kleinstädten bis 5000 Einwohner fühlen sich die Kinder weniger gefährdet. Nur rund 15 Prozent sagen hier, dass sie sich nicht ganz sicher fühlen.