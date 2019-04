Leverkusen (dpa) - Der Pharma- und Agrarchemie-Konzern Bayer zückt den Rotstift und streicht in Deutschland 4500 Stellen. Das ist etwa jede siebte Stelle, hierzulande hat der Konzern bisher noch 32 100 Stellen. Damit wolle man die «Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die Profitabilität steigern», sagte ein Konzernsprecher in Leverkusen.

Bayer wolle «schlanker, schneller und flexibler» werden. Die Stellen sollen unter anderem über Abfindungen abgebaut werden. Betriebsbedingte Kündigungen bei Bayer sind in Deutschland ohnehin bis Ende 2025 ausgeschlossen.