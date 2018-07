Jäger bei Erntearbeiten erschossen

Unterwellenborn (dpa) - Ein Jäger ist an einem Feld in Thüringen erschossen worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Mehrere Jäger seien am Abend in Unterwellenborn im Einsatz gewesen, um Wildtiere vor der Ernte aus dem Feld zu treiben. Dabei sei plötzlich ein Schuss gefallen und einer der Jäger zusammengebrochen. Der 56-Jährige starb noch am Ort. Warum geschossen wurde - und warum dieser Schuss den Mann traf, ist noch unklar. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, die Kriminalpolizei ermittelt.