Italiens Regierungschef rechnet mit Salvini ab

Rom (dpa) - Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat in der Regierungskrise des Landes schwere Vorwürfe gegen den rechtspopulistischen Innenminister Matteo Salvini erhoben. Salvinis Entscheidung, die Koalition aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung aufzukündigen, sei objektiv betrachtet «schwerwiegend» für das Land und lediglich auf persönliche Interessen zurückzuführen, sagte Conte im Senat in Rom. Conte warf Salvini auch «politischen Opportunismus» vor. Die Krise sei schädlich für das Land. Salvini saß an Contes Seite, ebenfalls Sterne-Chef Luigi Di Maio.