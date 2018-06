Italien weist weitere Rettungsschiffe mit Migranten ab

Rom (dpa) - Die neue italienische Regierung will nicht länger gestatten, dass Flüchtlingsorganisationen im Mittelmeer aufgenommene Migranten routinemäßig nach Italien bringen. Die guten Zeiten für diese Organisationen seien nun vorbei, erklärte Innenminister Matteo Salvini via Twitter. Er kündigte an, zwei Schiffen deutscher Helfer die Einfahrt in italienische Häfen zu verweigern. In den vergangenen Jahren war es Routine, dass im zentralen Mittelmeer geborgene Migranten nach Italien gebracht wurden. 2017 waren es gut 119 000.