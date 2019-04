ISS-Raumfahrer verbessern Stromversorgung für Roboterarm

Moskau (dpa) - Zwei Raumfahrer haben für Arbeiten an einem Roboterarm die Internationale Raumstation ISS verlassen. Die US-Astronautin Anne McClain und ihr kanadischer Kollege David Saint-Jacques schwebten aus einer Luke hinaus ins Weltall. Rund sechseinhalb Stunden später war der Einsatz beendet und die beiden Raumfahrer zurück in der ISS. Für die Arbeiten hangelten sie sich an der Außenwand der ISS entlang. Ziel des Einsatzes war eine bessere Stromversorgung zu dem Roboterarm. Dieser funktioniert wie eine mechanische Hand, die unter anderem beim Andocken von Raumfrachtern mit Nachschub genutzt wird.