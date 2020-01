Iran: Trumps unterstützende Tweets zu Demos absurd

Teheran (dpa) - Der Iran hat nennt Tweets von US-Präsident Donald Trump absurd, wonach er an der Seite der Demonstranten im Iran steht. «Stehen Sie an der Seite der Iraner oder gegen sie, wenn Sie ihren Nationalhelden in einer Terroraktion töten lassen, twitterte der iranische Außenamtssprecher Abbas Mussawi und spielte damit auf die Tötung des iranischen Kommandeurs Ghassem Suleimani durch die USA an. Trump hatte Demonstranten im Iran seine Unterstützung zugesichert, die Konsequenzen wegen des versehentlichen Abschusses einer ukrainischen Passagiermaschine fordern.