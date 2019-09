Iran gibt britischen Öltanker frei

Teheran (dpa) - Der seit Mitte Juli in der Straße von Hormus beschlagnahmte britische Öltanker «Stena Impero» darf laut iranischem Präsidialamt in Teheran «losfahren». Die juristischen Untersuchungen seien abgeschlossen und die Verstöße des Schiffes wurden verziehen, sagte ein Regierungssprecher. Ob das Schiff beireits den Iran verlassen hat, wurde nicht bekannt. Die iranischen Revolutionsgarden hatten das Schiff am 19. Juli unter dem Vorwurf festgesetzt, Vorschriften des Seerechts im Persischen Golf missachtet zu haben.