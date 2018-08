Indonesische Insel Lombok erneut von Erdbeben erschüttert

Jakarta (dpa) - Die indonesische Insel Lombok ist erneut von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens der Stärke 6,5 lag nach Berechnungen der nationalen Erdbebenwarte BMKG in einer Tiefe von 32 Kilometern im Osten der Insel - in der Gegend, die auch von dem jüngsten schweren Beben am 5. August mit rund 460 Toten am härtesten getroffen worden war. Seither gab es immer wieder Nachbeben. In einigen Dörfern habe das neuerliche Beben Panik ausgelöst, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde. Mehrere Häuser stürzten ein. Über mögliche Opfer wisse man bisher nichts.