In Mannheim wird der erste Nachtbürgermeister gewählt

Mannheim (dpa) - Zehn Bewerber um das Amt des ersten Nachtbürgermeisters in Deutschland stellen sich heute zur Wahl. In einem Club in der Innenstadt von Mannheim präsentieren sich zwei Frauen und acht Männer - von ursprünglich 40 Bewerbern. Die Finalisten sind zwischen 24 und 53 Jahre alt und haben unterschiedliche Hintergründe: Gastronomen, DJs und Musiker, aber auch ein Dozent für Wirtschaft ist dabei. Ihr gemeinsames Aushängeschild: Begeisterung für das Nachtleben und die Stadt in Baden-Württemberg. Der «Night Mayor» soll dafür sorgen, dass die Clubszene floriert, Anwohner aber keinen Grund zur Beschwerde haben.