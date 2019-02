ICE in Basel entgleist - bis Dienstag Beeinträchtigungen

Basel (dpa) - Nachdem ein ICE aus Berlin in Basel entgleist ist, müssen Reisende bis mindestens einschließlich morgen in Basel mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Zugverkehr ist in der Stadt zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof bis mindestens Dienstag unterbrochen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn. Gestern war ein ICE aus Deutschland mit rund 240 Menschen an Bord in Basel entgleist. Verletzte gab es dabei nicht. Der ICE 373 war auf dem Weg von Berlin-Ostbahnhof nach Interlaken Ost gewesen.