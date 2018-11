Hungriger Bär in Speisekammer einer Schule gefangen

San Francisco (dpa) - Ein hungriger Bär hat Thanksgiving mit einem üppigen Festmahl in der Vorratskammer einer Grundschule in Tahoe City Kalifornien gefeiert. Allerdings war beim Einbruch die Tür hinter dem jungen Bären ins Schloss gefallen, so dass sein Rückweg abgeschnitten war, wie örtliche Medien berichteten. Der Bär nutzte die Zeit in der Gefangeschaft, die Kammer gründlich zu verwüsten und nach den Worten des Sheriffs «ein ganz eigenes Thanksgiving-Mahl» nach Herzenslust zu genießen, ehe ihn die Deputies in die Freiheit entließen.