Hunderte Festnahmen in Moskau bei Protestaktion

Moskau (dpa) - Russische Polizeikräfte haben in Moskau wieder bei einer friedlichen Protestaktion der Opposition für faire und freie Wahlen Hunderte Menschen festgenommen. Die mit Helmen, Schutzwesten und Schlagstöcken ausgerüsteten Uniformierten packten Dutzende Menschen an Händen und Beinen und zwängten sie in Polizeibusse. Von rund 600 Festnahmen war in einer Mitteilung des Innenministeriums die Rede - und von 1500 Teilnehmern der Aktion. Die Innenstadt von Moskau war entlang der prächtigen Boulevards mit Metallgittern abgesperrt. Das Zentrum glich einer Festung.