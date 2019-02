Huawei-Verwaltungsratschef spricht beim Mobile World Congress

Barcelona (dpa) - Die Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona geht heute in den zweiten Tag. Zu den Highlights dürfte der Auftritt des aktuellen Verwaltungsratschefs von Huawei, Guo Ping, gehören. Der Netzwerkausrüster steht im Westen unter Druck, weil vor allem in den USA ein zu großer Einfluss des chinesischen Staates auf das Unternehmen befürchtet wird. Außerdem tritt die Chefriege des gemeinsamen Mobilitätsdienstes von Daimler und BMW auf. Der viertägige MWC ist eine reine Fachveranstaltung. Die Messe gilt als die wichtigste Veranstaltung der Branche.