Hohe Wahlbeteiligung unter Frühwählern in den USA

Washington (dpa) - Bei den Zwischenwahlen in den USA zeichnet sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als vor vier Jahren ab. Knapp 39 Millionen Frühwähler haben schon vorab ihre Stimme per Briefwahl oder im Wahllokal abgegeben - fast doppelt so viele wie vor vier Jahren. Die hohe Wahlbeteiligung in diesem Jahr wird auf spannende Rennen zurückgeführt, wie beispielsweise in Texas und Arizona. Ein weiterer Grund liegt in der starken Polarisierung zwischen den Republikanern von Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten.