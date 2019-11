Hoeneß-Abschied beim FC Bayern beginnt mit Ovationen

München (dpa) - Mit donnerndem Applaus und «Uli Hoeneß»-Rufen hat in München die Jahreshauptversammlung des FC Bayern begonnen. Rund 8000 Mitglieder füllten am Abend die vom Verein eigens für den Abschied des Präsidenten angemietete Olympiahalle. Der 67-jährige Hoeneß zieht sich nach 40 Jahren als Macher aus der ersten Reihe des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurück. Beim seinem Einmarsch erhoben sich die Mitglieder. Hoeneß stand gerührt am Rednerpult auf dem Podium und verneigte sich. Der Beifall wollte kein Ende nehmen. «Vielen, vielen Dank, aber irgendwann müssen wir anfangen», sagte Hoeneß.