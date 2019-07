Heidi Klum tritt bei «Bottle Cap Challenge» zu

Los Angeles (dpa) - Mit einem kräftigen Fußtritt hat sich Heidi Klum auf die «Bottle Cap Challenge» eingelassen. Bei der Aktion, die derzeit im Internet kursiert, streifen Teilnehmer mit dem Fuß den Schraubverschluss einer Getränkeflasche so, dass er sich löst und zu Boden fällt. Das deutsche Model postete mehrere Videos auf Instagram, in denen sie mit dem Modeberater Tim Gunn zu sehen ist. Mit einem kräftigen Tritt kickt Klum in einem Video den Verschluss von der Plastikflasche ab.