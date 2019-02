Heftiger Schneefall in Schweden - Stromausfälle in Stockholm

Stockholm (dpa) - Schnee und Glätte haben in Schweden zu Verkehrsproblemen und Stromausfällen geführt. Besonders an der Ostküste des Landes schneite es in der Nacht zum Sonntag und am darauffolgenden Morgen heftig, wie die nationale Verkehrsbehörde mitteilte. Im Raum Stockholm kam es nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft SL zu größeren Störungen im Busverkehr, der Sender SVT berichtete von Flugausfällen und -verspätungen. Bei Temperaturen von bis zu minus 18 Grad mussten in Stockholm Tausende Haushalte ohne Strom auskommen.