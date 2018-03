Haus-Explosion in Leicester - Fast ganze Familie ausgelöscht

Leicester (dpa) - Bei der Explosion eines Hauses in der britischen Stadt Leicester ist fast eine ganze Familie ausgelöscht worden. Zu den fünf Todesopfern gehören eine 46-jährige Mutter und zwei ihrer Söhne im Alter von 17 und 18 Jahren, wie die Polizei mitteilte. Außerdem starb bei der Explosion am Sonntagabend die 18-jährige Freundin eines der beiden Jugendlichen. Die Familie lebte in einer Wohnung oberhalb eines kleinen Supermarktes in dem Gebäude. Das fünfte Opfer ist laut Polizei eine 22-Jährige, die in dem polnischen Laden gearbeitet haben soll.